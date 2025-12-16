Rebecca Geigers Job ist es, beim Ankommen zu helfen: In Waiblingen berät sie internationale Fachkräfte und regionale Arbeitgeber kostenlos zu Fragen rund um Integration.
16.12.2025 - 17:00 Uhr
Wie finde ich eine Wohnung? Wo kann ich Deutsch lernen? Wie beantrage ich eine Aufenthaltserlaubnis? Wer aus dem Ausland nach Deutschland zieht, um zu arbeiten oder zu studieren, hat viele Fragen und muss so manche Hürde meistern. Aber auch Firmen, die ausländische Beschäftigte suchen, brauchen Ratgeber, die Tipps parat haben, wie man Mitarbeitende im Ausland gewinnen kann, was bei Visumverfahren zu beachten ist oder wie Integration gelingt.