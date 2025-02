Eine Frau aus Freiburg ist nach einem schweren Unfall in Neuseelands Hauptstadt Wellington im Krankenhaus verstorben. Das berichten zahlreiche neuseeländische Medien.

Julia Hawener 27.02.2025 - 10:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington ist am Montag eine 66-jährige Frau aus Freiburg von einem Auto erfasst und getötet worden. Das berichtet unter anderem The New Zealand Harald.