Im Allgäu nahe Schloss Neuschwanstein erwartet Gäste eine 7100 Quadratmeter große Wellnesswelt voller Wasser, Wärme und Achtsamkeit – für nachhaltige Erholung von Körper und Geist.

NPG Digital 03.03.2026 - 00:00 Uhr

Im Herzen des Allgäus, eingerahmt von Bergen und unweit von Schloss Neuschwanstein, entfaltet sich im Das König Ludwig eine Welt der Ruhe und Inspiration. Auf rund 7.100 Quadratmetern erleben Gäste Entschleunigung, Regeneration und neue Energie – fern vom Alltag und nah bei sich selbst.

Wasserwelten voller Leichtigkeit

Vier ganzjährig beheizte Innen- und Außenpools sowie zwei Naturbadeseen laden dazu ein, die Kraft des Wassers neu zu entdecken. Großzügige Ruhebereiche schaffen Rückzugsorte, in denen Zeit an Bedeutung verliert und Erholung spürbar wird.

Saunawelt und Wärmeoasen

Finnische Sauna, Bio-Sauna, Gipfelglutsauna, Dampfbad und Infrarotkabine bieten wohltuende Wärme in unterschiedlichen Intensitäten. Panorama-Ruheräume öffnen den Blick auf die Allgäuer Natur, während das Spa-Kino besondere Entspannungsmomente ermöglicht.

Bewegung und Achtsamkeit

In Yoga-Lounge und Fitnessbereich steht die bewusste Verbindung von Körper und Geist im Mittelpunkt. Wechselnde Kurse, Meditationen und Outdoor-Aktivitäten schaffen Raum für persönliche Balance – aktiv oder meditativ.

Massagen und Treatments

Individuell abgestimmte Anwendungen, hochwertige Pflegeprodukte und exklusive Rituale fördern Regeneration und Wohlbefinden. Die Behandlungen verbinden moderne Spa-Kompetenz mit der Kraft natürlicher Wirkstoffe.

Kulinarik als Teil der Erholung

Der Tag klingt mit leichter, regional geprägter Küche aus. Bewusste Ernährung und feine Aromen ergänzen das Wellnesserlebnis und unterstützen nachhaltige Erholung. Außerdem steht seit Kurzem ein zweites á la Carte Restaurant „Die Ludwigstube“ für noch mehr Abwechslung bereit.

Das König Ludwig ist mehr als ein Wellnesshotel – es ist ein Ort der bewussten Auszeit, an dem Körper, Geist und Seele in Einklang kommen.

Klingt nach einem Paradies? Dann wartet die Webseite des König Ludwig mit weiteren Informationen für die Wellness-Auszeit.