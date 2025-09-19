Wie kann man Stadtteile so gestalten, dass demente Menschen lang dort leben können? Ein Netzwerk in Stuttgart-Bad Cannstatt entwickelt seit zehn Jahren Möglichkeiten.

Wie kann man Menschen, die mit zunehmendem Alter nicht nur gebrechlicher, sondern auch verwirrter, ängstlicher und orientierungsloser werden, ein Leben in ihrer gewohnten Umfeld ermöglichen? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit zehn Jahren das Netzwerk „Gemeinsam für ein demenzfreundliches Bad Cannstatt“. „Unser ZIel ist es, im Stadtviertel eine Umgebung zu schaffen, in der sich Menschen mit Demenz willkommen, sicher und unterstützt fühlen“, sagt Bettina Oehl, Sozialarbeiterin bei der Caritas in Stuttgart und Koordinatorin des Cannstatter Netzwerks. Doch wie schafft man das?

Dazu gehöre unter anderem Aufklärung, betont Oehl. Denn bis heute sei das Thema Demenz tabuisiert, obwohl es immer mehr Betroffene gibt. „Wir arbeiten daher daran, Vorurteile abzubauen und das Verständnis für Demenz zu fördern.“ Um die Bewohner in Bad Cannstatt zu sensibilisieren und Begegnungen zu ermöglichen, veranstaltet das Netzwerk regelmäßig Vorträge und hat zahlreiche Aktivitäten im Programm, etwa Stadtteilspaziergänge, Kinoabende und Ausstellungen für Menschen mit und ohne Demenz. „Zudem haben wir zum Beispiel einen Leitfaden für Einzelhändler zum Umgang mit Demenzkranken entwickelt und verteilt.“

Die Cartoons von Peter Gaymann sind bis 15. November in Cannstatter Geschäften zu sehen. Foto: Peter Gaymann

Demenzfreundlichkeit: Auch der Einzelhandel in Cannstatt macht mit

Damit Menschen mit demenziellen Erkrankungen so lang wie möglich daheim leben können, braucht es viel Unterstützung – von Angehörigen, Freunden, Pflegediensten. Aber auch Nachbarn können so manches tun. Schon allein mit Verständnis und Ansprache. „Wir fördern generell bürgerschaftliches Engagement. Für unser Netzwerk haben wir über die Jahre immer mehr Ehrenamtliche gewinnen können“, so Bettina Oehl. Es gehe darum, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sichtbar zu machen und ihnen mit Respekt, Offenheit und Unterstützung zu begegnen.

Im Jubiläumsjahr hatte und hat das Netzwerk besonders viele Aktionen im Programm. So etwa die Ausstellung „Humor trotz Vergessen“ mit humorvollen, berührenden Werken des bekannten Cartoonisten Peter Gaymann zum Thema Vergesslichkeit. „Ich finde es wichtig, auf das Thema an ungewöhnlichen Orten hinzuweisen“, sagt Bettina Oehl.

Städte müssen sich auf Demenzkranke einstellen – auch Stuttgart

Zunächst waren die 16 Bilder im Alten Rathaus zu sehen, nun sind sie bis zum 15. November in Cannstatter Geschäften ausgehängt – etwa in der Kron-Apotheke, im Café Gottlieb und im Weltladen. „Wir versuchen, auf Kunden so einzugehen und ihnen so zu helfen, wie er oder sie es braucht“, sagt die Weltladen-Mitarbeiterin Gertrud Widmann.

Mit dem demografischen Wandel wächst der Anteil älterer Menschen in Deutschland rapide – mit Auswirkungen auf die Gesellschaft und somit auch auf die Städte. Es braucht laut Experten künftig eine Stadtplanung, die durch klare Strukturen, Orientierungshilfen und Sicherheit, etwa mit markierten und gut beleuchteten Wegen, dazu beiträgt, dass Dementen ihre soziale Teilhabe und ihre Autonomie so lang wie möglich erhalten bleibt. Es brauche aber auch Verständnis füreinander – und man müsse sich gegenseitig unterstützen, ergänzt Widmann: „So schaffen wir ein qualitativ gutes Leben für alle in Cannstatt.“

Das Programm des Cannstatter Netzwerks

Infostand

Zum Welt-Alzheimertag wird das Netzwerk Demenzfreundliches Bad Cannstatt am Samstag, 20. September, von 8.30 bis 12.30 Uhr auf dem Cannstatter Wochenmarkt vor dem Verwaltungsgebäude mit einem Infostand präsent sein. In der Kirche St. Martin in der Brückenstraße 22 findet dann um 15.30 Uhr ein Konzert mit dem Klarinettisten Dirk Altmann und einem Streicher-Ensemble des SWR-Symphonie-Orchesters statt.

Veranstaltungen

Das Netzwerk bietet das ganze Jahr über ein umfangreiches Programm an, das dazu beiträgt, Menschen mit Demenz aktiv einzubinden. Dazu gehören Vorträge, Workshops, Beratungs- und Unterstützungsangebote, aber auch Aktivitäten wie die „Historischen Stadtteil-Spaziergänge“, bei denen alle Interessierte willkommen sind. Zudem gibt es den „Lauftreff für Ältere“, eine Kooperation mit der Begegnungsstätte Cannstatter Brücke und dem Turnverein Bad Cannstatt – immer freitags von 10 bis 11 Uhr.

Notfalldosen

Beim Netzwerk sind auch die kleinen grün-weißen Notfalldosen erhältlich, die man am besten zuhause im Kühlschrank deponiert. Auf einem Blatt, das in der Dose steckt, können wichtige Informationen zum Gesundheitszustand, zu Allergien, Medikamenten und Kontaktpersonen notiert werden. So können Helfer bei Notfällen besser reagieren. Kontakt zum Netzwerk, das im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in der Cannstatter Brückenstraße 21 zu finden ist, kann man telefonisch unter der Nummer 07 11 / 52 04 60 84 aufnehmen.