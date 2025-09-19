Wie kann man Stadtteile so gestalten, dass demente Menschen lang dort leben können? Ein Netzwerk in Stuttgart-Bad Cannstatt entwickelt seit zehn Jahren Möglichkeiten.
Wie kann man Menschen, die mit zunehmendem Alter nicht nur gebrechlicher, sondern auch verwirrter, ängstlicher und orientierungsloser werden, ein Leben in ihrer gewohnten Umfeld ermöglichen? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit zehn Jahren das Netzwerk „Gemeinsam für ein demenzfreundliches Bad Cannstatt“. „Unser ZIel ist es, im Stadtviertel eine Umgebung zu schaffen, in der sich Menschen mit Demenz willkommen, sicher und unterstützt fühlen“, sagt Bettina Oehl, Sozialarbeiterin bei der Caritas in Stuttgart und Koordinatorin des Cannstatter Netzwerks. Doch wie schafft man das?