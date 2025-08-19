Das Netzwerk „Gemeinsam für ein Demenzfreundliches Bad Cannstatt“ wird zehn Jahre alt und feiert mit verschiedenen Veranstaltungen.

In diesem Jahr feiert das Netzwerk „Gemeinsam für ein Demenzfreundliches Bad Cannstatt“ seinen 10. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums und des Welt-Alzheimertags plant das Netzwerk am 20. September verschiedene Aktionen. In der Cannstatter katholischen Kirche St. Martin in der Brückenstraße 22 findet um 15.30 Uhr ein Konzert mit dem Klarinettisten Dirk Altmann und einem Streicher-Ensemble des SWR-Symphonie-Orchesters statt.

Infostand beim neuen Verwaltungsgebäude

Vormittags wird das Netzwerk von 8.30 bis 12.30 Uhr am Rande des Cannstatter Wochenmarktes vor dem neuen Verwaltungsgebäude mit einem Infostand präsent sein. Dort gibt es auch den DeMensch-Postkartenkalender 2026 von Cartoonist Peter Gaymann in Kooperation mit Osiander, wie Bettina Oehl vom Caritasverband Stuttgart und der Gesamtkoordination des Netzwerkes Demenzfreundliches Bad Cannstatt, erklärt.

Der VfB-Erinnerungskoffer wird vorgestellt

Zudem wird am Stand auch der neue VfB-Erinnerungskoffer von einer Mitarbeiterin der Stadtteilbibliothek präsentiert. Er enthält Erinnerungsstücke und Spiele rund um den VfB Stuttgart, um Menschen mit Demenz und deren Angehörigen sowie Pflegekräften gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen. Er wurde von der VfB-Stiftung und dem Netzwerk „Gemeinsam für ein Demenzfreundliches Bad Cannstatt“ entwickelt und kann über die Bibliothek Stuttgart und die Stadtteilbibliotheken ausgeliehen werden.

Cartoonist Peter Gaymann unterstützt das Netzwerk mit Bildern

Der 20. September ist gleichzeitig der Auftakt für die Schaufensterausstellung „Humor trotz Vergessen“, die in bis zu 15 Schaufenstern des Cannstatter Einzelhandels zwischen Marktstraße und Daimlerplatz stattfindet. Ausgestellt werden Bilder des Cartoonisten Peter Gaymann. „Ich finde es wichtig, auf das Thema Demenz an ungewöhnlichem Ort hinzuweisen, was mit so humorvollen Bildern besonders gut gelingt“, sagt Bettina Oehl.

Die Geschäfte haben vom Netzwerk einen Leitfaden mit Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz bekommen, damit sie sensibilisiert sind. Für jedes entdeckte Bild bekommen Interessierte einen Stempel. Stempelkarten sind im Einzelhandel und den Kooperationspartnern sowie der Infothek im historischen Rathaus Bad Cannstatt erhältlich. Abgabeschluss ist der 15. November. „Die Verlosung der vom Einzelhandel gespendeten Preise findet am Infostand des Netzwerks auf dem Niklasmarkt am 6. Dezember statt“, erklärt Oehl.