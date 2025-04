Karotten, Taschenrechner und Jongleure: Sie alle haben einen eigenen Aktionstag, der jährlich begangen wird. Heute, am 3. April, wird Welt-Party-Tag gefeiert. Und der Monat hält einige weitere bereit.

Julian Baum 03.04.2025 - 15:21 Uhr

Ausgerechnet auf einen Donnerstag fällt in diesem Jahr der „Welt-Party-Tag“, etwas ungünstig so kurz vor dem Wochenende. Er gehört wohl zu den kuriosen Aktionstagen des Monats April. Wer genau den „Welt-Party-Tag“ ins Leben gerufen hat, ist nicht überliefert. Einig ist sich die Netzgemeinde hingegen darüber, woher der Aktionstag kommt und warum er gefeiert wird. Die US-amerikanische Schriftstellerin Vanna Bonta veröffentlichte im Jahr 1995 den Roman „Flight: A Quantum Fiction Novel“. Darin schickt sie ihre Hauptfigur Mendle J. Orion auf eine Erkenntnisreise. Teile aus dessen Science-Fiction-Roman werden in seiner Lebenswelt Wirklichkeit. Gegen Ende beschreibt Bonta, was wir heute einen globalen Flashmob nennen würden: Am 3. April 2000 tanzen und feiern alle Menschen auf der Erde gleichzeitig.