Eigentlich soll die Sonde «Euclid» bei der Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie helfen. Nun hat sie einen besonders hellen Bereich in den Blick genommen - im Zentrum der Milchstraße.
24.06.2026 - 12:04 Uhr
Paris - Die europäische Raumsonde "Euclid" hat ein besonderes Bild vom inneren Bereich der Milchstraße geliefert: Es sei das größte und detaillierteste Foto des Zentrums unserer Galaxie im sichtbaren Licht, schreibt die Europäische Weltraumorganisation (Esa). Darauf seien mehr als 60 Millionen Sterne im Herzen der Milchstraße abgebildet. Hinzu kämen Sternenhaufen und kosmische Nebel.