Seit Jahrzehnten ist das Kennedy Center in Washington für Musik, Tanz und Theater berühmt. Doch jetzt hat US-Präsident Trump dort die Kontrolle übernommen - und die Künstler-Absagen häufen sich.

dpa 27.01.2026 - 20:30 Uhr

Washington - Nachdem US-Präsident Donald Trump das renommierte Kennedy Center in Washington unter seine Kontrolle gebracht hat, hat der weltberühmte Komponist Philip Glass die Premiere seiner neuen Symphonie dort abgesagt. Die Kultureinrichtung hatte den 88-Jährigen mit der Komposition eines Stückes über den früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln (1809-1865) beauftragt, das im Juni dort uraufgeführt werden sollte. Die jetzigen Werte des Kennedy Centers stünden aber in Konflikt mit seiner "Symphony No. 15", schrieb Glass in einem Brief, den er auch via Online-Plattform X veröffentlichte. Deswegen werde er das Werk dort nicht aufführen lassen.