Das Riesenfeuerwerk an der ikonischen Harbour Bridge zieht jedes Jahr Hunderttausende Schaulustige an. Ein Streik drohte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung zu machen.

dpa 24.12.2024 - 07:23 Uhr

Sydney - Aufatmen in Sydney: Das weltberühmte Silvester-Feuerwerk in Australiens größter Stadt kann wie geplant stattfinden. Gewerkschaften und Regionalregierung haben in ihrem Tarifstreit eine Abmachung erzielt und so einen drohenden größeren Streik im öffentlichen Nahverkehr abgewendet, wie örtliche Medien berichteten.