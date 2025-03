Tim Freihöfer von den Füchsen Berlin Schwäbisches Handball-Juwel feiert Debüt im Nationalteam

Er steht für Effizienz statt Spektakel: Der gebürtige Reutlinger Tim Freihöfer (22) von den Füchsen Berlin ist der Senkrechtstarter in der Handball-Bundesliga und feiert am Donnerstag sein Debüt in der Nationalmannschaft.