Erst einmal stand Justus Strelow bisher auf einem Weltcup-Podium. Sein zweites hat er vor Augen. Aber am Ende holt ihn ein Norweger doch noch ein.
Le Grand-Bornand - Justus Strelow hat im letzten Biathlon-Rennen des Jahres den zweiten Podestplatz seiner Karriere auf der Ziellinie doch noch verpasst. Der 28-Jährige räumte im Massenstart in Le Grand-Bornand alle 20 Scheiben ab, musste sich dann aber im Zielsprint trotz einer starken kämpferischen Leistung dem Norweger Vetle Sjaastad Christiansen um die Winzigkeit von 0,5 Sekunden geschlagen geben.