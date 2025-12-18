Franziska Preuß kann bisher nicht ihr Potenzial zeigen. Die zuletzt erkrankte Biathletin kommt zurück, kann aber noch nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen.
Le Grand-Bornand - Biathletin Franziska Preuß hat nach ihrer Zwangspause ein solides Comeback hingelegt. Zum Auftakt des Weltcups im französischen Le Grand-Bornand wurde die Weltcupgesamtsiegerin im Sprint 18. Nach einer Strafrunde hatte die 31-Jährige nach 7,5 Kilometern 1:00,1 Minuten Rückstand auf die fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg. Zweite wurde die Französin Lou Jeanmonnot (0 Fehler/+ 3,3 Sekunden), Rang drei ging an die ebenfalls fehlerfreie Lisa Vittozzi aus Italien (+ 14,9 Sekunden).