In einem packenden Rennen haben Deutschlands Biathleten bis zum Schluss die Chance auf einem Heimsieg. In Ruhpolding reicht es für die Staffel am Ende für einen Podestplatz.

dpa 15.01.2026 - 15:43 Uhr

Ruhpolding - Den deutschen Biathleten ist die olympische Staffel-Generalprobe mit einem dritten Platz beim Heim-Weltcup in Ruhpolding geglückt. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel und Philipp Nawrath machten den ersten Podestplatz des Winters im Quartett mit nur fünf Nachladern perfekt. Den Sieg sicherte sich Frankreich vor Norwegen, Deutschland hatte nach 4 x 7,5 Kilometern nur 7,9 Sekunden Rückstand auf die Sieger.