Vor gut zwei Wochen stirbt Sivert Bakken unerwartet. Der Sprint zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof steht emotional ganz im Zeichen des Norwegers - besonders durch den Sieger.
08.01.2026 - 13:37 Uhr
Oberhof - Tommaso Giacomel reckte den rechten Arm mit dem Trauerflor nach oben und blickte mit Tränen in den Augen Richtung Himmel. Trotz der tiefen Trauer um seinen plötzlich gestorbenen Freund Sivert Guttorm Bakken gewann der Italiener zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof das Sprintrennen.