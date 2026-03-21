Vanessa Voigt trifft im Verfolgungsrennen in Norwegen alle 20 Scheiben. Für das Podest reicht das zwar nicht, die Thüringerin verbessert sich aber von Platz 16 um zehn Ränge.
Oslo - Vanessa Voigt ist im letzten Verfolgungsrennen der Biathlonsaison dank einer fehlerfreien Schießleistung als beste Deutsche Sechste geworden. Beim Weltcup-Finale im norwegischen Oslo hatte die Thüringerin 1:12,0 Minuten Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg. Die Schwedin gewann am Donnerstag bereits den Sprint am Holmenkollen. Hinter ihr wurde Julia Simon aus Frankreich Zweite, Rang drei sicherte sich Elvira Öberg aus Schweden und sorgte damit erneut für ein Doppel-Podest der beiden Schwestern.