Zum Saisonabschluss feiern Springer und Fans in Planica ein großes Fest. Die Ära von Bundestrainer Stefan Horngacher endet. Den Nachfolger kennen seine Sportler bereits.
Planica - Stefan Horngacher umarmte seine Kollegen auf dem Trainerturm, am Fuß der gigantischen Schanze von Planica feierten mehr als 26.000 Fans ein großes Skiflug-Fest. Der Saisonabschluss der Skispringer stand im Zeichen von Party und Abschieden. "Es ist natürlich schon emotional. Es war eine lange schöne Zeit", sagte Bundestrainer Horngacher nach seinem letzten Wettkampf in dieser Funktion.