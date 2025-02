Julia Taubitz hat es beim Weltcup-Finale doch noch geschafft. Olympia im nächsten Jahr kann kommen.

dpa 22.02.2025 - 15:02 Uhr

Peking - Mit einer grandiosen Aufholjagd hat sich Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz doch noch ihren fünften Sieg im Gesamtweltcup geholt. Beim Weltcup-Finale in China konnte die 28 Jahre alte Sportsoldatin mit ihrem dritten Weltcup-Sieg der Saison auf der Olympia-Bahn in Yanqing die beiden Österreicherinnen Madeleine Egle und Lisa Schulte auf der letzten der neun Weltcup-Stationen noch abfangen. "Das bedeutet mir so viel nach Olympia", sagte sie und konnte die Tränen nach dem Triumph nicht zurückhalten. "Ich freue mich, hier noch mal zu rodeln, auch wenn ich in Yanqing das schlimmste Erlebnis meiner Karriere hatte mit dem Sturz im zweiten Lauf bei den Olympischen Spielen", sagte Taubitz vor dem Rennen und blickte zurück auf die für sie so enttäuschend verlaufenen Winterspiele 2022. "Ich habe noch ein Hühnchen zu rupfen mit der Bahn." Das gelang der Sächsin eindrucksvoll, obwohl sie im Training mit dem Kopf gegen die Bande geknallt war und nur zwei der sechs Testläufe absolvieren konnte.