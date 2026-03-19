Nach zwei Olympia-Medaillen hat Emma Aicher auch im Weltcup den größtmöglichen Triumph im Visier. Sie fordert keine Geringere als US-Ass Mikaela Shiffrin. Der Showdown elektrisiert die Ski-Welt.
Lillehammer - Vor wenigen Tagen zog Emma Aicher noch symbolisch den Hut vor Ski-Star Mikaela Shiffrin - die Amerikanerin gab Lob und Anerkennung aber prompt zurück. Im prickelnden Generationenduell um den größtmöglichen Erfolg um Weltcup, den Sieg in der Gesamtwertung, sagte Shiffrin über ihre deutsche Rivalin: "Um ehrlich zu sein: Sie verdient das wirklich." Die 22 Jahre alte Aicher hat die große Chance, der besten Skirennfahrerin der Gegenwart den Gesamtsieg und die so begehrte große Kristallkugel noch zu entreißen.