Zum Abschluss des Abfahrts-Winters zeigt Altmeister Paris noch einmal seine Klasse: In Kvitfjell lässt er sogar den Olympiasieger hinter sich. Das lohnt sich auch für die Disziplinwertung.

dpa 21.03.2026 - 11:47 Uhr

Kvitfjell - Skirennfahrer Dominik Paris hat die letzte Abfahrt der Saison in Kvitfjell gewonnen. Beim Weltcup-Finale verwies der Altmeister aus Südtirol den Schweizer Olympiasieger Franjo von Allmen um 0,19 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vincent Kriechmayr aus Österreich (+0,60). Paris feierte auf der Olympia-Strecke von 1994 den fünften Abfahrtserfolg seiner Karriere.