Bei den deutschen Biathleten reicht es wieder nicht für die Topplätze. Zumindest holen Nawrath und Strelow die Olympia-Norm. Die Norweger feiern erneut einen Doppelsieg.
Östersund - Die deutschen Biathleten haben beim ersten Sprint der Olympia-Saison die Top-Ten-Plätze verpasst. Als Bester des DSV-Teams lief Philipp Nawrath auf Rang zwölf und sicherte sich damit wie Justus Strelow als 13. die Olympia-Norm. Obwohl Nawrath und Strelow ohne Strafrunde blieben, waren sie in der Loipe im Vergleich zu den Topleuten chancenlos.