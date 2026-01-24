Viele Olympia-Starter stehen in der Single-Mixed-Staffel nicht am Start. Das nutzen Marlene Fichtner und Leonhard Pfund aus, sie betreiben Werbung in eigener Sache.
Nove Mesto - Leonhard Pfund hat die deutsche Single-Mixed-Staffel bei seinem erst zweiten Weltcup-Renneinsatz zum Sieg geführt. In Abwesenheit vieler Top-Athleten holte der 22-Jährige unmittelbar nach dem letzten Schießen seinen finnischen Konkurrenten Tero Seppälä ein und fuhr im tschechischen Nove Mesto nach insgesamt vier Nachladern für das deutsche Duo als Erster ins Ziel. Dort wurde er von seiner strahlenden Teamkollegin Marlene Fichtner in den Arm genommen.