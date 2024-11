Eine genauere Einordnung des Diabetes soll Medizinern helfen, den Krankheitsverlauf besser zu behandeln. Was es mit den neuen Diabetes-Typen auf sich hat und was sich in der medizinischen Betreuung ändern muss, klärt der Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft Andreas Fritsche.

Regine Warth 18.11.2024 - 10:19 Uhr

Um besser herauszufinden, welche Therapien bei welchen Diabetes-Patienten wirken und wer von Lebensstiländerungen profitiert, unterscheiden Experten heute nicht mehr nur in Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes, sondern teilen die Patienten in fünf Subtypen ein. Doch die Behandlungschancen haben Grenzen, mahnt Andreas Fritsche, Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) anlässlich des Weltdiabetestages am 14. November. In den Kliniken sei die Versorgung besorgniserregend.