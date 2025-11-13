Immer mehr und immer jüngere Menschen erkranken an Diabetes. Infos und Hilfe bekommen Betroffene und Interessierte am 14. November in Stuttgart im Haus der Wirtschaft.
13.11.2025 - 11:01 Uhr
Diabetes ist längst eine Volkskrankheit. Gut neun Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen, etwa eine Million davon in Baden-Württemberg – Tendenz steigend. Unter anderem erkranken immer mehr Jüngere. Ärzte sowie Apotheker müssen sich bei der Versorgung zunehmend auf Herausforderungen einstellen, etwa auf Medikamentenengpässe.