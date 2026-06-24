Am 26. Juni ist Weltdrogentag. Eine Umfrage unter jungen Menschen bringt keine guten Nachrichten. Den Bundesdrogenbeauftragten besorgt vor allem der gestiegene Konsum von Kokain.
Köln - Immer mehr junge Menschen in Deutschland konsumieren illegale Drogen. Das ergab eine repräsentative Umfrage, die das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) anlässlich des Weltdrogentags am 26. Juni in Köln veröffentlichte. Demnach gaben 18,7 Prozent der 18- bis 25-Jährigen an, bereits Erfahrungen mit mindestens einer illegalen Droge zu haben. 2023 waren es noch 13,5 Prozent.