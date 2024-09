Thomas Bauer ist Buchautor, arbeitet im Marketing und erzählt in Shows von seinen Erlebnissen. Aber in erster Linie ist der 47-Jährige neugierig auf die Welt – so neugierig, dass er seine Familie in regelmäßigen Abständen allein lassen muss, um zu reisen.

Simone Käser 29.09.2024 - 10:58 Uhr

Es gibt sie, diese Momente, in denen sich Thomas Bauer fragt, warum er sich eigentlich immer wieder so quält – beispielsweise dann, wenn er sich mit seinem 14 Kilogramm schweren Rucksack durch den vierten Regentag in Folge schleppt. Oder wenn die dünne Bergluft ihm jede Energie zu rauben scheint, die Nacht auch mit mehreren Kleidungsschichten vor lauter Kälte und Erschöpfung kaum Erholung bringt oder wenn die Behörden ihm das Leben mit einer ausstehenden Genehmigung schwer machen. „Ich denke dann schon mal, dass ich jetzt auch gemütlich daheim auf der Couch sitzen könnte“, sagt Thomas Bauer.