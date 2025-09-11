Für die Fertigung von Elektrogeräten hieß es bei Stihl lange, sei der Standort Deutschland zu teuer. Nun testet man eine geheimnisvolle „Matrix“, die das infrage stellt.
Motorsägen und Heckenscheren knattern, Laubbläser dröhnen – lange Zeit war diese Soundkulisse untrennbar mit manchen Gartenarbeiten verbunden. Doch seit einigen Jahren geht der Trend immer mehr zu Elektrogeräten, in deutschen Vorgärten wird es immer stiller. Bei vergleichbarer Leistung der Geräte wohlgemerkt.