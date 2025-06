Der neue Weltflüchtlingsreport ist erschienen. Er zeigt: Deutschland sollte nicht aufgeben, Fluchtursachen zu bekämpfen, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 12.06.2025 - 15:41 Uhr

Wenn in Deutschland über Flucht und Migration gesprochen wird, dann geht es dabei meistens um das, was hier im Land passiert – oder an seinen Grenzen. Es geht oft um Zurückdrängung und Abschreckung. Und selten um die Frage, was man tun könnte, damit Menschen gar nicht erst ihr Land verlassen müssen.