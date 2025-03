Eine Rallye durch die Innenstadt lud alle dazu ein, ihr Wissen über Frauenrechte zu testen. Dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit immer wieder durch Männer mit Füßen getreten wird, machte Bianca Biwer vom Weißen Ring deutlich.

Sabine Armbruster 09.03.2025 - 12:00 Uhr

Die Organisatoren und die beteiligten Gruppen hatten sich viel Mühe damit gegeben, am Weltfrauentag in Ludwigsburg über Frauenrechte und Gewalt an Frauen zu informieren. Sie hätten Scharen von Besucherinnen und Besuchern verdient gehabt. Doch die Resonanz war – was auch dem Bilderbuchwetter und den noch andauernden Faschingsferien geschuldet sein dürfte – eher gering.