Sie können es anscheinend einfach. Die Finnen bleiben die glücklichsten Menschen der Welt. Sauna, «Sisu» oder Selbstironie: Was steckt hinter dem nordischen Glücksgeheimnis?
New York - Für zwei Worte sind die Finnen über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt. Das erste, "kalsarikännit", beschreibt den Zustand, sich zu Hause in Unterwäsche zu betrinken; das zweite, "sisu", eine innere Stärke, die als klassische finnische Eigenschaft gilt. Macht eine Kombination aus beidem die Finnen zum glücklichsten Volk der Welt? Spaß beiseite, aber die Frage, was die Finnen so glücklich macht, stellt sich dennoch - zumal die Nordeuropäer im Weltglücksranking im neunten Jahr in Folge den Spitzenplatz belegen.