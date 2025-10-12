Buchpreis am Montag, der neue Literaturnobelpreisträger am Dienstag, Friedenspreis am Sonntag: Es ist wieder Frankfurter Buchmesse. Sie ist stark im Wandel. Was man zur Ausgabe 2025 wissen sollte.
12.10.2025 - 08:00 Uhr
Frankfurt/Main - Mehr als 1.000 Autoren, Aussteller aus 92 Ländern, Fachbesucher aus 140 Ländern und ein frisch gekürter Nobelpreisträger werden zur Frankfurter Buchmesse erwartet. Die weltgrößte Bücherschau beginnt am Mittwoch (15.10.), schon am Montag wird der Buchpreis verliehen.