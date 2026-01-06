BMW fährt in den USA auf Rekordkurs, während Audi mit einem Minus zu kämpfen hat. Was steckt hinter den unterschiedlichen Entwicklungen?

dpa 06.01.2026 - 08:31 Uhr

Woodcliff Lake/Herndon - Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht. Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen in Woodcliff Lake (New Jersey) mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.