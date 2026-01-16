Ein Jahr nach Trumps Amtsantritt hat seine Zollpolitik tiefe Spuren in der deutschen Wirtschaft hinterlassen. Dabei dürfte es bleiben, sagt Ifo-Ökonomin Lisandra Flach. Es gebe nur wenig Ausnahmen.
16.01.2026 - 04:00 Uhr
München - Die Zollpolitik von Donald Trump belastet die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Ifo-Instituts dauerhaft - trotz des erzielten Handelsdeals zwischen EU und USA. "Die US-Zölle sind ein negativer Schock für die deutsche Wirtschaft und treffen sie gleich dreifach", sagte Lisandra Flach, Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur.