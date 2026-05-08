Noch legen die deutschen Ausfuhren zu, doch der Iran-Krieg könnte auch hier deutliche Bremsspuren hinterlassen. Und mit den USA ist es ohnehin schwierig derzeit.
08.05.2026 - 08:28 Uhr
Wiesbaden - Lichtblick für deutsche Exportunternehmen: Die Ausfuhren "Made in Germany" sind im März trotz des Iran-Kriegs im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Auch der Vergleich zum März 2025 fiel mit einem Zuwachs um 1,9 Prozent positiv aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Werte sind bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte. Die Importe legten seit Februar um 5,1 Prozent und in der Jahresfrist um 7,2 Prozent zu.