Die EU und die USA haben sich im vergangenen Sommer auf ein Rahmenabkommen für Zölle geeinigt. Umgesetzt ist der Deal aber weiterhin nicht – zum Ärger von US-Präsident Trump.
08.05.2026 - 04:30 Uhr
Washington - Keine Woche ist es her, als US-Präsident Donald Trump aus Frust über die europäischen Verbündeten neue Zölle für EU-Autos und -Lastwagen in Aussicht stellte. Bis zuletzt ließ sich Trump aber nicht in die Karten schauen, wann genau die erhöhten Aufschläge erhoben werden sollen. Am späten Donnerstagnachmittag (Ortszeit) macht der Präsident dann die Rolle rückwärts. Ein Überblick über den aktuellsten Stand: