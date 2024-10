Das Welthaus im Alten Waisenhaus gibt es seit zehn Jahren – mit Konzerten, Schulungen und Workshops rund um Themen der Globalisierung. Sichtbar sind vor allem das Weltcafé und der Weltladen, der sich und den Kunden zum Geburtstag einen Espresso geschenkt hat.

Frank Rothfuß 15.10.2024 - 12:49 Uhr

Der Horizont war mal weiter. Als vor zehn Jahren das Welthaus aus der Taufe gehoben wurde, klang das wie ein Versprechen. Das Welcome Center, der Weltladen, das Weltcafé und das globale Klassenzimmer standen für ein Herzliches Willkommen in Stuttgart, das Hoffen auf eine gerechte wirtschaftliche soziale Entwicklung überall in der Welt.