Miau. Damit fängt das Rätsel schon an. Warum maunzen Katzen, wenn Menschen in der Nähe sind? Warum werfen sie sich beim Streicheln auf den Rücken? Und: Was macht einen Kater eigentlich zum Kater und eine Katze zur Katze?
08.08.2025 - 14:30 Uhr
Die Katze ist mit Abstand das beliebteste Haustier in Deutschland. Rund 15,2 Millionen Samtpfoten lebten Schätzungen zufolge unter deutschen Dächern. Damit ist im Durchschnitt in rund jedem fünften Haushalt eine Katze oder ein Kater zu Hause. Nach 16 Lebensjahren summieren sich die Kosten für eine Mieze bei guter Pflege nach Berechnungen des Deutschen Tierschutzbundes auf rund 12 000 Euro.