Bei der Klimakonferenz sollen Industrieländer zu mehr Zahlungen verpflichtet werden. Das wird nicht funktionieren, kommentiert Christian Gottschalk.

Christian Gottschalk 10.11.2024 - 13:18 Uhr

Wären die Zeiten normal, es gäbe viele Diskussionen darüber, ob es sinnvoll ist, die Weltklimakonferenz in einem Staat auszutragen, der Erdöl in großem Stil fördert und politisch Andersdenkende in ebenso großem Stil bekämpft. Aber was ist schon normal in Zeiten, in denen man mit einem US-Präsidenten Trump aufwacht und ohne Bundesregierung ins Bett geht. Zumindest hierzulande wird über den Klimagipfel in Aserbaidschan wenig diskutiert, und das ist ein Fehler.