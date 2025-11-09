 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Alter Glanz und neue Sünden

Weltklimakonferenz in Bélem Alter Glanz und neue Sünden

Weltklimakonferenz in Bélem: Alter Glanz und neue Sünden
1
Der Tagungsort ist ein Thermometer an der grünen Lunge der Welt Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Der COP-Tagungsort Belém steht massiv in der Kritik. Bausünden, exorbitante Hotelpreise und urbanes Chaos prägen die Stadt.

Korrespondenten: Klaus Ehringfeld (ehr)

Bevor Präsident Lula da Silva und die Vereinten Nationen 2023 auf die Idee kamen, die Weltklimakonferenz nach Belém zu vergeben, fand die Millionenstadt zwischen Amazonas und Atlantik wenig Beachtung. An der Peripherie Brasiliens gelegen, zehrte die Stadt vor allem von vergangenen Zeiten. Der Kautschukboom im ausgehenden 19. Jahrhundert bescherte Belém Reichtum. Aus dieser Epoche stammen die verwitterten und verfallenden Art-déco-Gebäude im Zentrum und am Hafen, die gusseiserne Ver-o-peso-Markthalle, Theater und Plätze. An diesen Orten wirkt die COP-Gastgeberstadt wie aus der Zeit gefallen.

 

Verkehrschaos und Bausünden

Aber mit dem Zuschlag für das Klimatreffen kamen gut 600 Millionen Euro nach Belém, und aus der verschlafenen und an vielen Ecken abgerockten Metropole an der Guajará-Bucht sollte eine moderne Konferenzstadt werden. Geklappt hat das nur mäßig. Belém prägen Verkehrschaos, infrastrukturelle Defizite und umstrittene Bauvorhaben rund um die COP30, die hier von Montag an rund 50 000 Menschen aus nahezu 200 Ländern beherbergen soll. Es dominiert eine Mischung aus Hochhäusern, teuren Wohn- und Bürotürmen, modernen Einkaufszentren sowie klassischer lateinamerikanischer Tristesse mit Schlaglöchern, dunklen Straßen und offener Armut. Immerhin sind für die Klimatagung in der Stadt 3000 Quadratmeter neues Grün dazugekommen.

Von elf auf 880 Euro fürs Hotelzimmer

Übertüncht wird das durch frisch asphaltierte Straßen und hellen Anstrich an vielen Häusern. Der Flughafen wird modernisiert. Aus dem ehemaligen Militärflughafen Brigadeiro Protásio entstand ein beinahe ganz neuer Stadtteil. In die Schlagzeilen gerieten Stadt und lokale Hotels durch missbräuchliche Preise, die lange für die knappen Unterkünfte aufgerufen wurden. Zwischenzeitlich drohten Regierung und UN damit, der Stadt die Konferenz ganz zu entziehen. Besonders krasses Beispiel: eine Absteige, die gewöhnlich für die Nacht elf Euro berechnet, schrieb während der COP 880 Euro pro Übernachtung in die Preisliste. Belém kam nicht schnell genug nach mit dem Bau von Hotelkapazitäten, sodass zwei Kreuzfahrtschiffe mit 6000 Plätzen angemietet werden mussten. Auch Stundenhotels, umgebaute Schulen, Hallen und alles, was gerade noch als würdige temporäre Unterkunft dienen kann, hat ein Bett für die Gäste aus der ganzen Welt aufgestellt.

Unsere Empfehlung für Sie

Dürre im Amazonasbecken: Sorge um die grüne Lunge der Welt

Dürre im Amazonasbecken Sorge um die grüne Lunge der Welt

Die trockenen Amazonasflüsse bedrohen das Weltklima. Der Rio Negro, einer der wichtigsten Zuflüsse des Amazonas, weist einen historischen Pegeltiefstand auf.

Abgesehen davon war es eine symbolstarke Idee, dieses entscheidende Weltklimatreffen nach Belém zu geben. Zum einen liegt die Stadt faktisch am Tor zum Amazonas-Regenwald, sie ist also im übertragenen und direkten Sinne das Thermometer an der grünen Lunge der Welt. Zum anderen entwickelt sie sich laut Klimaforschern gerade zu einem der Hotspots der globalen Erderwärmung. Zwischen 1970 und 2023 verzeichnete Belém einen Anstieg der Höchsttemperatur um fast 2°C auf durchschnittlich 33 Grad. Bis 2050 droht die Stadt zum zweitheißesten urbanen Zentrum des Globus zu avancieren.

Neue Ölbohrungen im Mangrovenwald

Zudem lassen sich hier nahezu idealtypisch die Widersprüche und Streitthemen in der Klimapolitik sehen. Kurz vor dem UN-Gipfel erteilte das brasilianische Umweltinstitut IBAMA dem halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras die Erlaubnis, nicht weit vom Ort der COP30 nach Öl zu suchen. Mit dem Beginn der Tagung starten die Bohrungen 170 Kilometer vor der Küste an einer der längsten Mangrovenküsten der Welt. Und im Tagungszentrum ringen die Verhandler gleichzeitig um das Ende der fossilen Brennstoffe. Präsident da Silva findet es völlig ok.

Unsere Empfehlung für Sie

EU-Klimapolitik: EU scheitert am Streit über die Klimaziele

EU-Klimapolitik EU scheitert am Streit über die Klimaziele

Bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien im November will Europa eigentlich geschlossen mit ehrgeizigen Plänen auftreten. Doch daraus wird es nun wohl nichts.

Wenn Vanuza Cardoso über die COP30 spricht, verfinstert sich ihr Gesicht. Für sie und ihren „Quilombo Abacatal“, eine afrobrasilianische Gemeinde am Rande von Belém, hat die Tagung nur Ärger gebracht. Die Gemeinschaft existiert mehr als 300 Jahre. Heute leben hier 500 Menschen auf 15 Hektar. Aber nun erreicht sie die Zivilisation, ohne dass sie gefragt wurden. Vor den Toren der Gemeinde sind Bagger und Lkw im Einsatz, wurde planiert und gebaut, um die COP zu ermöglichen. „Unsere Lebensform ist bedroht.“ Keiner habe Rücksicht genommen, dabei genießen die Quilombos in Brasilien die gleichen Schutzrechte wie die Indigenen-Gebiete. „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, “ klagt Vanuza Cardoso.

Weitere Themen

Weltklimakonferenz in Bélem: Alter Glanz und neue Sünden

Weltklimakonferenz in Bélem Alter Glanz und neue Sünden

Der COP-Tagungsort Belém steht massiv in der Kritik. Bausünden, exorbitante Hotelpreise und urbanes Chaos prägen die Stadt.
Von Klaus Ehringfeld
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Die Karikatur des Tages

Unsere Karikaturisten Kostas und Mohr haben einen ganz besonderen Blick auf große Politik, gesellschaftliche Zustände und kleine Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Migranten im Fokus: Wer sind die Syrer in Deutschland?

Migranten im Fokus Wer sind die Syrer in Deutschland?

Jeder fünfte Flüchtling kommt aus Syrien. Was zeichnet sie aus? Wie gut sind sie in Deutschland integriert? Und wie viele kehren zurück?
Von Armin Käfer
Defekt am Regierungsflieger: Außenminister Wadephul muss Südamerika-Reise umplanen

Defekt am Regierungsflieger Außenminister Wadephul muss Südamerika-Reise umplanen

Eigentlich wollte der Außenminister am Samstagmittag mit einem Airbus der Luftwaffe zum EU-Lateinamerika-Gipfel nach Kolumbien fliegen. Doch er wird ausgebremst.
Nur noch Wasser für zwei Wochen: Irans Präsident: Evakuierung von Teheran wegen Dürre nicht auszuschließen

Nur noch Wasser für zwei Wochen Irans Präsident: Evakuierung von Teheran wegen Dürre nicht auszuschließen

Irans Präsident warnt vor dramatischer Wasserknappheit: Sollte es weiter nicht regnen, könnte Teheran evakuiert werden. Der Hauptwasserspeicher reicht nur noch für zwei Wochen.
Ukraine-Krieg: Selenskyj: Werden Russen kein Öl nach Europa verkaufen lassen

Ukraine-Krieg Selenskyj: Werden Russen kein Öl nach Europa verkaufen lassen

Wegen des Imports russischen Öls nach Ungarn ist das Verhältnis zwischen Kiew und Budapest gespannt. Selenskyj betont, diese Importe nicht mehr tolerieren zu wollen.
Vorwurf des Völkermords: Türkische Justiz erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu wegen „Völkermords“

Vorwurf des Völkermords Türkische Justiz erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu wegen „Völkermords“

Die türkische Justiz hat Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und weitere Regierungsvertreter erlassen. Ihnen werden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Weltklimakonferenz: Rekordernten und Rohstoffrausch am Amazonas

Weltklimakonferenz Rekordernten und Rohstoffrausch am Amazonas

Während sich die brasilianische Regierung vor der Weltklimakonferenz als Retter des Regenwaldes feiert, verzweifeln die indigenen Völker am Amazonas.
Von Tobias Käufer
Neue Standards in der EU: Social Media erst ab 15 Jahren: Dänemark plant Altersgrenze

Neue Standards in der EU Social Media erst ab 15 Jahren: Dänemark plant Altersgrenze

Jugendliche in Dänemark sollen erst mit 15 die sozialen Netzwerke nutzen dürfen. Mit Sondergenehmigung der Eltern soll der Gebrauch aber auch schon etwas früher möglich sein.
Weitere Artikel zu Brasilien
 