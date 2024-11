Entwurf sieht Hilfen in Höhe von 250 Milliarden Dollar pro Jahr vor

Weltklimakonferenz in Baku

Gelingt auf der Klimakonferenz ein Durchbruch? In einem neuen Textentwurf ist erstmals eine konkrete Summe genannt.

red/dpa 22.11.2024 - 12:34 Uhr

Auf der Weltklimakonferenz in Baku hat die Präsidentschaft in einem neuen Textentwurf vorgeschlagen, dass die Industriestaaten ihre Klimahilfen für ärmere Staaten bis 2035 auf jährlich 250 Milliarden US-Dollar aufstocken sollen. Das wären etwa 2,5 Mal mehr als jetzt an Unterstützung fließt. Als Gesamtziel wird eine Summe von 1,3 Billionen genannt - dabei sollen auch Entwicklungsbanken und private Geldquellen eine wichtige Rolle spielen, sowie weitere Geberländer.