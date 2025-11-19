Fidelis Stehle ist mit Mitte 20 bereits zum vierten Mal bei einer Weltklimakonferenz dabei. Was er diesmal anders findet uns was er mindestens erreichen möchte.
Die Messlatte ist hoch. „Es geht um etwas Ambitioniertes, also das, was es für eine lebenswerte Zukunft braucht“, sagt Fidelis Stehle. Eine gute Weltklimakonferenz werde es für ihn und die, für die er spricht, wenn drei Ziele erreicht seien. Dass den Worten endlich Taten folgen, also die Ambitionslücke zum 1,5-Grad-Ziel durch ein Ende der Fossilen geschlossen wird; dass es ein für alle gerechter Übergang wird; und dass die reichen Staaten, die maßgeblich verantwortlich sind für den hohen CO2-Ausstoß, für Klimaschutz, Anpassung und für die Schäden aufkommen. „Wir haben Rechte“, sagt der 25-Jährige. „Wir wurden in diese Welt geboren.“