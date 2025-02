Wie hoch ist mein persönliches Risiko, an Krebs zu erkranken? Diese Frage könnte bald beantwortet werden: Krebsforscher aus Heidelberg haben ein Vorhersagemodell entwickelt, um Menschen mit hohem Krebsrisiko frühzeitig herauszufiltern.

Regine Warth 03.02.2025 - 16:15 Uhr

Krebs ist noch immer das größte Angstgespenst der Bundesbürger. Umfragen zufolge fürchten sie Tumorerkrankungen mehr noch als Herz-Kreislauf-Leiden, Demenz, Unfälle und Infektionskrankheiten. Nicht ganz zu unrecht: Statistisch gesehen erkrankt fast jede zweite Frau und jeder zweite Mann in Deutschland im Laufe des Lebens dran, wie es zum Weltkrebstag am 4. Februar veröffentlicht worden ist. Doch wie genau lässt sich das persönliche Krebsrisiko vorhersagen? Mit dieser Frage haben sich Heidelberger Krebsforscher beschäftigt – und ein Modell entwickelt, dass klären kann, welche Personen besonders gefährdet sind, in den kommenden Jahren an Krebs zu erkranken.