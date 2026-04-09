Vor gut einem Jahr ist der Weltladen in Bernhausen aus einer Seitenstraßen an den Marktplatz gezogen. Wie läuft das Geschäft?
09.04.2026 - 12:00 Uhr
Wenn in Bernhausen mal der Bär steppen will, hat man ihm dazu den Marktplatz vorbereitet. Und wenn der keine Lust darauf hat, ist dieser Platz mit seiner ziemlich offenen Konstruktion für Allerlei zu haben: Für Märkte etwa oder für Veranstaltungen der verschiedensten Art, stets ziemlich verkehrsgünstig gelegen nahe der S-Bahn- und der Bus-Haltestellen, umgeben von Parkplätzen. Und wenn auch in dieser Hinsicht gerade nichts geboten ist, dann ist da auch eine Ecke, an der sich Flaneure ohne Konsumzwang niederlassen können.