Während der römischen Herrschaft in Ägypten wurde Papyrus teils zur Mumifizierung genutzt. Ein ungewöhnlicher Fund aus Minja zeigt nun: Priester griffen dabei auch zu heute weltberühmter Dichtung.
22.04.2026 - 14:52 Uhr
Kairo - Archäologen haben in einer Mumie aus römischer Zeit in Ägypten ein Fragment der "Ilias" des griechischen Dichters Homer entdeckt. Der Text auf Papyrus enthalte Verse aus dem zweiten Buch des weltberühmten Epos und sei in einer der Mumien gefunden worden, teilte das Antikenministerium in Kairo mit.