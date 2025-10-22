Weinheim sieht fast zu idyllisch aus: ein Fachwerkkleinod, umrahmt von zwei mittelalterlichen Burgen. Die Stadt an der badischen Bergstraße war bisher vor allem durch die mörderischen Einfälle der Bestsellerautorin Ingrid Noll bekannt, die ihre Giftmorde am liebsten im Villenviertel rund um das historische Zentrum inszeniert. Nun hat Weinheim einen weiteren Einwohner zu bieten, der in seinem Fach brilliert – allerdings in einem ganz anderen Bereich: den Bäcker Michael Kress, der im Mai zum Weltmeister der Brotsommeliers gekürt wurde.