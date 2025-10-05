Vor zwei Wochen ist er Weltmeister im Zehnkampf geworden. Im „Sportstudio“ des ZDF sprach Leo Neugebauer über seinen Erfolg – und über das Glückwunsch-Banner der VfB-Fans.
An der berühmten Torwand ist er leer ausgegangen am Samstagabend – aber deshalb schlechte Laune haben? Wieso sollte er? Erstens sagt Leo Neugebauer ja über sich: „Ich bin immer happy.“ Und zweitens ist seine Welt seit zwei Wochen ja noch ein bisschen fröhlicher geworden. „Hey“, sagte er bei seinem Auftritt im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF, „ich bin Weltmeister.“