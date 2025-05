Stockholm - Die Schweiz hat das dänische Eishockey-Märchen bei der Weltmeisterschaft beendet. Das Überraschungs-Team verlor in Stockholm klar gegen den Vizeweltmeister mit 0:7 (0:3, 0:1, 0:3). Die Schweizer hoffen damit weiter auf den ersten WM-Titel. Finalgegner am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) ist die USA. Die Amerikaner besiegten Gastgeber Schweden deutlich mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Schweden spielt gegen Dänemark im Spiel um Platz drei (15.20 Uhr/ProSieben und Magentasport).

Nach dem Coup im letzten Gruppenspiel gegen die deutsche Mannschaft und der Sensation gegen Kanada im Viertelfinale waren die Dänen bei ihrer ersten Halbfinal-Teilnahme gegen die Schweiz chancenlos. NHL-Profi Nino Niederreiter (10. Minute/18.) und Ken Jäger (13.) waren bereits im ersten Drittel erfolgreich. Denis Malgin (38.), Sandro Schmidt (45.), Damien Riat (53.) und Tyler Moy (54.) erhöhten gegen überforderte Dänen weiter.

USA schreibt Eishockey-Geschichte

Für die US-Amerikaner wird es am Sonntag das erste richtige WM-Endspiel. Bei den bisher zwei Erfolgen 1933 und 1960 setzten sie sich in einer Finalrunde durch. 1960 wurde zudem das Olympia-Turnier in Squaw Valley auch als Weltmeisterschaft gewertet.

Gegen Schweden führten die US-Amerikaner vor 12.530 Fans 4:0 nach 40 Minuten. Ein schneller Doppelschlag von William Nylander (46.) und Elias Lindholm (47.) sorgte nur kurz für Spannung. Jackson Lacombe (52.) und Shane Pinto (56.) machten den Final-Einzug der USA perfekt.