Über eine Aktienplatzierung von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wurde schon lange spekuliert. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass dem Tech-Milliardär ein Mega-Börsengang vorschwebt.
25.03.2026 - 18:13 Uhr
Austin - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Börsengang Medienberichten zufolge einen Rekorderlös von bis zu 75 Milliarden Dollar einnehmen. Als Termin für die Aktienplatzierung werde der Juni angepeilt, schrieben die Website "The Information" und der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.