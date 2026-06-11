Die Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk macht nicht besonders viel Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen. Dennoch legt sie den bisher größten Börsengang hin.
New York - Der Rekord-Börsengang von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist unter Dach und Fach. SpaceX bestätigte den Verkauf von rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit rund 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Der Weg für den Handelsbeginn am Freitag ist nun frei. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.