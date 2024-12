Peking - Zwei chinesische Astronauten haben einen neuen Rekord für den längsten Außeneinsatz im Weltraum aufgestellt. Wie die chinesische Raumfahrtbehörde CMSA mitteilte, absolvierten Cai Xuzhe und Song Lingdong einen neunstündigen Einsatz außerhalb der chinesischen Raumstation Tiangong.

Die CMSA sprach von der bisher längsten Außenmission chinesischer Astronauten. Wie aus Daten der US-Weltraumagentur Nasa hervorgeht, lag der bisherige Rekord von US-Astronauten bei acht Stunden und 56 Minuten und wurde im März 2001 von den US-Astronauten James Voss und Susan Helms aufgestellt. Auch Kosmonauten von Roskosmos hatten nach diesen Nasa-Angaben keinen längeren Außenaufenthalt. Die beiden US-Astronauten standen mit ihrem Aufenthalt auch am Mittwoch noch im Guinness-Buch der Weltrekorde.

Neue Raumanzüge ermöglichen längere Einsätze

Die chinesischen Astronauten hätten während des Einsatzes ein Schutzsystem gegen Weltraumschrott für die Station installiert und verschiedene Geräte inspiziert sowie gewartet, so die CMSA.

Bereits im Mai hatten chinesische Astronauten mit einer acht Stunden und 23 Minuten langen Außenmission einen neuen nationalen Rekord aufgestellt. Möglich wurde dies durch den Einsatz einer neuen Generation von Raumanzügen, die längere Aufenthalte im All ermöglichen.

China verfolgt ambitionierte Ziele im All

Die Tiangong (Himmelspalast) ist das Herzstück von Chinas bemanntem Raumfahrtprogramm. Die Station wurde in einer T-Form fertiggestellt und besteht aus einem zentralen Kernmodul sowie zwei Labormodulen. Derzeit besteht die Besatzung aus drei Astronauten, die im Oktober ankamen und nach einem halben Jahr zur Erde zurückkehren sollen.

China verfolgt ambitionierte Ziele in der Raumfahrt und strebt an, eine Führungsrolle einzunehmen. Neben der Verwirklichung einer eigenen Raumstation hat die Volksrepublik mit mehreren Mondmissionen und der Landung eines Rovers auf dem Mars in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt.