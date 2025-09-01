Weltreise für den Gaumen: Diese 7 Länderküchen gibt es in Stuttgart nur einmal

Vor ein paar Jahren war ja Fusion das Zauberwort in vielen Küchen. Vietnamesisch, ja, aber mit ein wenig Thai-Küche bitte. Mexikanische Küche, aber auf texanisch bitte. Pizza mit Dönerfleisch. Hat ja viel Gutes und sorgt für Abwechslung, aber wirklich spannend wird es in der Kesselgastro doch erst, wenn man einen Laden findet, der sich ganz und gar einer authentischen und ungewöhnlichen Länderküche verschrieben hat. Wir haben uns in Stuttgart auf die Suche nach Restaurants begeben, deren Länder- oder Regionsküche nur einmalig im Kessel vertreten ist.

Ein Geschmackserlebnis aus Ecuador: Das El Seco Am Berliner Platz etwa lädt das El Seco zu einer Geschmacksexplosion nach Ecuador ein. Da gibt es das namensgebende Seco, ein herrlich saftiges Schmorgericht aus Rind oder Huhn, serviert mit Reis. Oder das Trendgericht Ceviche, wahlweise mit Fisch, Garnelen oder gar vegan. Immer mit dabei: Koriander, Limette und blanchierte Zwiebeln. Das ist mittags schon herrlich, besonders unvergesslich wird es abends: Mit Cocktails und herrlich lauter lateinamerikanischer Musik.

Seltene Spezialitäten aus Xinjiang: Uigurische Küche im Yipek Yoli

Noch ausgefallener wird es in der Marienstraße. Hier hat mit dem Yipek Yoli vor einiger Zeit das erste uigurische Restaurant Stuttgarts – und erst das sechste in ganz Deutschland. Leider kennt man die Uiguren hierzulande vor allem als Volksgruppe, die von China gnadenlos unterdrückt und verfolgt wird.

Der Legende nach gelten die Uiguren als Erfinder der Spaghetti, noch heute spielen die dünnen, hausgemachten Nudeln eine große Rolle in der uigurischen Küche. Auch in Stuttgart: Hier gibt es die Nudeln mit Rindfleisch oder Gemüse, dazu Teigtaschen und Reisgerichte.

Stuttgarts erste und einzige Churrascaria: Romario am Südheimer Platz

Lange gab es in Stuttgart keine brasilianischen Spezialitäten, seit einigen Jahren kann man jedoch hinterm Südheimer Platz im Romario Grillhaus etwas ganz Besonderes aus dem Land der schwingenden Hüften probieren: Churrasco. Verschiedenstes mit landestypischen Gewürzen mariniertes Fleisch wird im Haus nacheinander am sich rotierenden Spieß knusprig gegrillt, vom Rumpsteak über Lamm bis hin zum Schweinebauch – und dann vom Grillmeister am Tisch in dünnen Scheiben abgeschnitten. Dazu gibt es brasilianische Beilagen vom Büffet. Auf der Dessertkarte erwarten einen noch weitere Überraschungen: etwa Creme Caramel auf brasilianische Art, eine brasilianische Flan-Variante.

Aromen aus 17.000 Inseln: Indonesische Küche im JoJo’s

Über den Pazifik reisen wir weiter nach Indonesien. Im JoJo’s in der Schulstraße gibt es seit wenigen Monaten endlich wieder ein indonesisches Restaurant in Stuttgart. Nun muss einem klar sein: Bei einem Land, das aus mehr als 17.000 Inseln besteht, gibt es natürlich nicht nur eine Küche.

Daher gibt es auch im JoJo’s verschiedenste aromensatte Spezialitäten: Reisgerichte mit geschmortem Fleisch, vegane Optionen mit viel Gemüse, gern mit hausgemachter Erdnusssoße oder gelben Weizennudeln. Hergestellt wird hier alles selbst. Besondere Drinks, ein Dessert, das man in Stuttgart ganz sicher noch nie probiert hat (und passend dazu: Karaoke), gibt’s auch.

Urlaub für den Gaumen: Sardische Spezialitäten in der Trattoria l’Ulivo

Sehr vielfältig ist ja auch die italienische Küche. Fern von „Pizza, Pasta, Insalata und Fisch“ ist die Trattoria l’Ulivo unweit des Ostendplatzes in Stuttgart-Ost. Hier gibt die sardische Küche den Ton an – mit handgemachten sardischen Nudeltaschen, gegrilltem Schwertfisch oder den berühmten Teigkügelchen Fregola Sarda, an denen man sich bekanntlich nie sattessen kann.

Steak-Kultur pur aus Argentinien: Die Los Locos Latinos

Wer es eher karnivor hält, ist seit jeher in Argentinien gut aufgehoben. Die Steakkultur dieses Landes übertrifft vielleicht sogar noch die der USA – leibhaftig erschmeckbar bei den Los Locos Latinos in Zuffenhausen. Jede Menge besondere Steak-Cuts, dazu gegrillte Paprika oder Aubergine aus dem Ofen. Wer es eher im Streetfood-Style mag, greift zum Steak im Brötchen oder zur Choripan-Wurst mit Chimmichurri.

Sieben Restaurants, sieben Länder, drei Kontinente: Wer Weltreisender sein möchte, muss dafür nicht mal den Kessel verlassen. Und lernt dennoch jede Menge über andere Kulturen. Denn fest steht ja eh: Ein Land erschließt man sich am besten über seine Küche.

Die 7 Lokale auf einen Blick:

Ecuadorianisch: El Seco, Breitscheidstr. 10, Stuttgart-West, Di-Mi 11.30–15, Do 11.30-15, 17-22, Fr 11.30-15, 17-22, Sa 17-22 Uhr, www.instagram.com/el_seco_comida_ecuatoriana

Uigurisch: Yipek Yoli, Marienstr. 22, Stuttgart-Mitte, tägl. 11.30-22 Uhr, www.yipekyoliseidenstrasse.de

Brasilianisch: Grillhaus Romario, Kühornweg 10, Stuttgart-Süd, Mo+Mi-Sa 17-23, So 12-23 Uhr, www.stuttgart.grillhaus-romario.de

Indonesisch: JoJo’s, Schulstr. 9, Stuttgart-Mitte, Mi-Do 11.30-22, Fr-Sa 11.30-1.30, So 11.30-20 Uhr, www.jojos.bar

Sardisch: l’Ulivo, Stuifenstr. 28, Stuttgart-Ost, Mo-Mi 11.30-14.30+17.30-22, Do-Fr 11.30-14.30+17.30-22.30, Sa 17.30-22.30, So 13-21 Uhr, www.l-ulivo.de

Argentinisch: Los Locos Latinos, Stammheimer Str. 70, Stuttgart-Zuffenhausen, Di-Fr 11.30-22, Sa 12-22, So 13-20 Uhr, www.los-locos-latinos-argentinisches-steakhouse.eatbu.com